Фракция «Слуги народа» в Николаевском горсовете предложит кандидатуру таможенного брокера Андрея Стахурского в члены исполнительного комитета.

Такое решение было принято на заседании фракции, сообщила ее глава Татьяна Домбровская в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Также она сообщила, что фракция рассматривает кандидатуры Виталия Посмитного и Анны Коверзневой. Последняя сейчас является главой Николаевского районного совета.

— Мы в принципе поддерживали и голосовали внутри фракции за людей, которых мы хотим предложить Александру Федоровичу и депутатскому корпусу на голосовании, которые работали в предвыборной компании и несли флаг «Слуги народа». Я могу сказать одну фамилию, которую фракция уже поддержала и проголосовала. Это Андрей Стахурский. Он был достаточно активным участником процесса. Он очень сильно поддерживал вопрос по крыше «Трудовых резервов». Когда вынесли разные фамилии, это и Посмитный Виталий, и Коверзнева Аня, она сейчас является главой Николаевского районного совета, одну кандидатуру мы уже проголосовали, остальные еще на рассмотрении, — рассказала Татьяна Домбровская.

Во время избирательной кампании Татьяна Домбровская представляла Андрея Стахурского как члена своей команды, возглавляющего направление по вопросам бизнеса.

Согласно данным системы Youcontrol, Андрей Стахурский является учредителем компании «Тайрон», специализирующейся на предоставлении таможенно-брокерских услуг.

Андрей Стахурский

Сообщалось, что Татьяна Домбровская подтвердила, что «Слуги народа» могут делегировать в исполком Егора Клецова, который отказался от участия в местных выборах-2020 после обвинений в сепаратизме.