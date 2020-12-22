Президент Владимир Зеленский больше двух недель не подписывает закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование, которое предусматривает наказание в виде ограничения свободы.

Об этом сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии «Украинской правде».

По просьбе УП прокомментировать такую задержку в Офисе Президента ответили, что рассматривают принятые парламентом решения «исключительно как первые шаги на пути к восстановлению полноценной ответственности за ложь при декларировании».

— Верховная Рада приняла соответствующие законы, начав работу по восстановлению системы после скандального антиконституционного решения Конституционного суда по сносу контроля за декларированием и ответственности за нарушения. Рассматриваем принятые парламентом решения исключительно как первые шаги на пути к восстановлению полноценной ответственности за ложь при декларировании. Венецианская комиссия по инициативе президента дала свою оценку сложившейся ситуации после указанного решения Конституционного суда и самого этого решения. По оценке Венецианской комиссии, среди видов ответственности за нарушения при декларировании может быть при определенных условиях также и лишение свободы. Такой же является и позиция президента, — сказала Юлия Мендель.

Согласно статье 94 Конституции, президент «в течение пятнадцати дней после получения закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения».

Без подписи президента закон не может быть опубликованным, а соответственно не вступает в силу.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование — за ложь о состоянии предусмотрен штраф и ограничение свободы.

Ранее сообщалось, что разработанный рабочей группой законопроект № 4441 не предусматривает лишения свободы ни за умышленное декларирование ложной информации, ни за умышленное непредставление декларации.

Также напомним, что в связи с признанием неконституционности нормы об уголовной ответственности за недостоверное декларирование уже закрыты 103 уголовных производства.