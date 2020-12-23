Егор Клецов, кандидатуру которого фракция «Слуги народа» в Николаевском горсовете рассматривала для делегации в исполнительный комитет, отказался представлять интересы партии в исполкоме.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, он указал, что отказывается от данного предложения ввиду своей максимальной концентрации на реализации Проекта повышения энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины

— Спасибо за кредит доверия, выданный мне фракцией партии Слуга Народа в Николаевском городском совете и за предложение представлять партию в исполнительном комитете. К сожалению, вынужден отказаться от этой возможности ввиду своей максимальной концентрации на реализации Проекта повышения энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины, - сообщил Егор Клецов.

Ранее сообщалось, что фракция «Слуги народа» в Николаевском горсовете рассматривает кандидатуру Егора Клецова, который отказался от участия в местных выборах-2020 после обвинений в сепаратизме, для делегации в исполнительный комитет.

Отметим, что Егор Клецов баллотировался в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа». В конце сентября в социальной сети Facebook началось активное обсуждение его интервью для телеканала «Новороссия ТВ» в 2015 году, в котором он рассказал, что считает войну на Донбассе «внутренним конфликтом».

После волны негатива Егор Клецов отказался от участия в местных выборах-2020.

Позже в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести он заявил, что решил идти в политику для того, чтобы в дальнейшем попробовать себя на должности директора Департамента ЖКХ, или профильного вице-мэра.

Напомним, что мэр Александр Сенкевич говорил о том, что хочет создать в новом горсовете Николаева квотный исполком, в который войдут по два члена от каждой фракции.