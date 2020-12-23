В Украине ответили на росийское обвинение украинского нацгвардейца Виталия Маркива в убийстве. В МВД Украины назвали это преследованием.
Об этом директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко написал на странице в Facebook.
По его словам, это очередное свидетельство причастности именно России к информационно-психологической операции по уголовно-судебному преследованию украинца.
— Хотя МВД Украины и не позволит использовать для политически мотивированного преследования механизмы INTERPOL HQ, все равно Виталию придется не выезжать пока за границу, - написал он.
РФ обвиняет украинца в убийстве российского гражданина Андрея Миронова и итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. Сегодня следствие Росии предъявило военнослужащему обвинение.
Напомним, 4 ноября боец Нагцвардии Виталий Маркив вышел на свободу в Италии после решения суда.
3 ноября украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Его признали невиновным в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе.
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В Украине ответили на росийское обвинение украинского нацгвардейца Виталия Маркива в убийстве. В МВД Украины назвали это преследованием.
Об этом директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко написал на странице в Facebook.
По его словам, это очередное свидетельство причастности именно России к информационно-психологической операции по уголовно-судебному преследованию украинца.
— Хотя МВД Украины и не позволит использовать для политически мотивированного преследования механизмы INTERPOL HQ, все равно Виталию придется не выезжать пока за границу, - написал он.
РФ обвиняет украинца в убийстве российского гражданина Андрея Миронова и итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. Сегодня следствие Росии предъявило военнослужащему обвинение.
Напомним, 4 ноября боец Нагцвардии Виталий Маркив вышел на свободу в Италии после решения суда.
3 ноября украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Его признали невиновным в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе.