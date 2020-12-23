Москва решила вернуть подаренную российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову икону Боснии и Герцеговине. Скандальную икону сегодня передали посольству Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщило российское издание «ТАСС» со ссылкой на комментарий МИД РФ.

Икона 18 века, которую Лавров получил от главы президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, спровоцировала международный скандал, поскольку оказалась вывезенной с территории Украины.

— По согласованию с дарителем 23 декабря икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта, — заявили агентству в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что в Республике Сербской, которая является составной частью Боснии и Герцеговины, сербская оппозиция требует освобождения от должности председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика после передачи украинской иконы министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Напомним, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД БиГ в связи с тем, что 300-летнюю украинскую икону подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову.