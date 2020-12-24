В Украине за минувшую неделю зарегистрировали 171 996 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. В стране заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 6,3% меньше эпидемического порога по Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
– В течение отчетной недели (14-20 декабря) ОРВИ заболели 171 996 человек, из них 41,1% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 452,7 на 100 тысяч населения, - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что на протяжении отчетной недели против гриппа вакцинировались 14 464 человека, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 165 667 человек.
Ранее село Кандыбино Новоодесской района Николаевской области закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Там уничтожили почты тысячу крылатых.
|
Бюджетная проблема - как у всех отнять, чтобы каждому прибавитьАлександр Жолобецкий
|
Перші – не завжди найкращіСтанислав Мартиросов
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
В Украине за минувшую неделю зарегистрировали 171 996 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. В стране заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 6,3% меньше эпидемического порога по Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
– В течение отчетной недели (14-20 декабря) ОРВИ заболели 171 996 человек, из них 41,1% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 452,7 на 100 тысяч населения, - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что на протяжении отчетной недели против гриппа вакцинировались 14 464 человека, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 165 667 человек.
Ранее село Кандыбино Новоодесской района Николаевской области закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Там уничтожили почты тысячу крылатых.