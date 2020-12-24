24 декабря в ходе заседания сессии депутаты утвердили Регламент Николаевского горсовета.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Три представителя от фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева, Станислав Мартиросов и Сергей Танасов выступили против пункта 2 статьи 17 Регламента:

«В случае если постоянная комиссия не выбрала заместителя председателя постоянной комиссии и/или секретаря постоянной комиссии на первом заседании постоянной комиссии, заместитель председателя и/или секретарь избирается соответствующим решением Совета».

Руководитель фракции Елена Киселева подчеркнула, что данный пункт не согласуется с уже утвержденным Положением о постоянных комиссиях.

Ее поддержал Станислав Мартиросов, который отметил, что абзац противоречит и закону «О местном самоуправлении», ст. 47 которого гласит, что совет утверждает состав и главу комиссии. Остальные вопросы, которые касаются ее структуры решаются внутри комиссии.

В юридическом департаменте горсовета отметили, что закон четко не определяет, что такое «структура комиссии», а потому данный пункт можно не исключать.

Мэр Александр Сенкевич объявил перерыв и позвал руководителей фракций в совещательную комнату. После перерыва депутаты утвердили заместителей мэра и состав исполкома и вернулись к рассмотрению Регламента.

Депутаты, выступающие за данную норму, аргументировали это тем, что в комиссиях не всегда могут выбрать секретаря, из-за чего их работа блокируется.

Александр Сенкевич предложил вынести на голосование проект Регламента без спорного абзаца. Такой проект не набрал достаточного количества голосов. «за» проголосовали всего 7 депутатов, 4 — «против», 10 — воздержались и 16 не голосовали.

В итоге Регламент был принят вместе с пунктом 2 статьи 17 32 голосами «за». 3 депутата проголосовали «против», 1 воздержался и 1 не голосовал.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевский городской совет утвердил состав исполнительного комитета и заместителей городского головы.