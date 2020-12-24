Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина ведет переговоры с Китаем о поставке вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— (Китай говорит — ред.), что они готовы ее поставлять, — сказал Дмитрий Кулеба.

По словам Дмитрия Кулебы, конкретной информацией владеет Министерство здравоохранения.

— Мы как раз им помогаем сейчас, чтобы произошли определенные контакты между представителями Минздрава и представителями компании-изготовителя, — сказал Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что Украина скорее всего получит вакцины производства компании Astra Zeneka.

Напомним, что Министерство здравоохранения утвердило национальный план вакцинации от COVID-19, согласно которому в течение 2021-2022 годов планирует вакцинировать 20 миллионов украинцев.