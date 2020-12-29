Бывший владелец компании «Укрбуд», фигурант дела о хищении имущества Нацгвардии Максим Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве.

Об этом сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на информированного собеседника в правоохранительных органах.

– Сегодня у Микитася проводились следственные действия, он уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании, - говорится в сообщении.

По данным источника агентства, экс-владелец «Укрбуд» не задерживался.

В начале декабря подозреваемого в причастности к завладению имуществом Нацгвардии экс-нардепа и экс-владельца строительной корпорации «Укрбуд» Максима Микитася отпустили под круглосуточный домашний арест, он пошел на сотрудничество со следствием.

На суде в 2019 году прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко заявил, что Микитась помышлял убить свидетеля и подозреваемого по делу против него.

В конце мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения экс-главе компании «Укрбуд» Максиму Микитасю с домашнего ареста на содержание в СИЗО с альтернативой залога в размере 100 миллионов гривен.

В сентябре Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о новом подозрении бывшему народному депутату Максиму Микитасю в даче взятки за получение тендера на миллиард гривен.