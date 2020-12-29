В Николаевском городском совете так и не пришли к консолидированному решению по поводу передачи недостроя на 3-й Слободской в собственность Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

Об этом сообщил член фракции «Пропозиція» Дмитрий Сичко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сегодня, 29 декабря, состоялось очередное совещание по долгострою больницы на улице 3-слободской.

— К сожалению, мнения коллег разделились. Отдельные представители фракций (в том числе фракция «Пропозиція» в полном составе) и Александр Сенкевич «за» безусловную передачу долгостроя ЧНУ им. Петра Могилы с целью создания государственной медицинской клиники. Другие видят это или через бартер, т.е. через передачу от университета каких-то объектов в коммунальную собственность, или создание сложной конструкции совместного владения, — написал он.

Депутат сообщил, что в горсовете решили создать очередную рабочую группу, в которую войдут представители городской и областной власти.

— К сожалению, какого-то единственного варианта решения этого вопроса на данный момент не существует. Переговоры будут продолжены, а долгострой пока остаётся на карте города долгостроем. 5 лет разговоров и групп в предыдущей каденции городского совета оказалось мало. Начинаем всё заново, — резюмировал он.

Отметим, что 23 декабря планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала проект решения сессии о передаче недостроя на 3 Слободской в собственность Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

Однако в четверг, 24 декабря, в ходе сессии горсовета Николаева городской голова Александр Сенкевич объявил, что депутатам не предложат голосовать за проект решения сессии о передаче недостроя на 3-й Слободской в собственность Черноморского национального университета имени Петра Могилы из-за неточностей в документе.

Напомним, что еще четыре года назад, в июне 2016 ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко говорил о готовности построить университетскую клинику на базе недостроенного объекта на 3-й Слободской. Тогда глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обратился к городской власти с предложением бесплатно передать недострой на 3-й Слободской Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы для размещения в нем медицинского центра и больницы. Ректор Леонид Клименко и студенты Могилянки несколько раз выступали на сессии Николаевского городского совета с просьбой передать на баланс вуза здание недостроенной поликлиники на 3-й Слободской.

Однако в ноябре 2019 года Леонид Клименко попросил депутатов согласовать вопрос передачи в государственную собственность «Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны», для того чтобы обустроить там клинику, в которой смогут учиться будущие врачи. После чего Леонид Клименко сказал, что не даст согласия на передачу «Трудовых резервов» области, если Николаевский облсовет не согласует передачу областного клинического госпиталя ветеранов войны по улице Киевской, 1 в государственную собственность.

При этом, в ноябре 2019 года действующий глава облгосадминистрации Александр Стадник поддержал создание университетской клиники на базе областного госпиталя ветеранов войны.

12 июня 2020 года на сессии облсовета депутаты согласовали передачу университету здания детской инфекционной больницы. Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ЧНУ имени Петра Могилы по-прежнему планирует принять в собственность недострой на 3 Слободской и сделать из него университетскую клинику.