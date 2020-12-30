Перегрузочный терминал ООО СП «Нибулон» в Николаеве после пожара на ленточном конвейере работает в штатном режиме.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
Как известно, вечером 29 декабря на Каботажном спуске в Николаеве произошел масштабный пожар ориентировочной площадью 500 м2.
Сообщается, что пострадавших нет, а причины инцидента устанавливаются.
— На данный момент электроэнергия и освещение подано на все участки предприятия. На поврежденном участке работниками предприятия, без привлечения сторонних организаций, будут оперативно проведены восстановительные работы. К счастью, это событие существенно не повлияло на работу терминала. Основные технологические линии и сельскохозяйственная продукция не были затронуты огнем. Уже сейчас терминал работает в штатном режиме и никаких перебоев или задержек в работе с нашими партнерами не будет, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаевской области мужчина погиб из-за неосторожности при курении.
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Перегрузочный терминал ООО СП «Нибулон» в Николаеве после пожара на ленточном конвейере работает в штатном режиме.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
Как известно, вечером 29 декабря на Каботажном спуске в Николаеве произошел масштабный пожар ориентировочной площадью 500 м2.
Сообщается, что пострадавших нет, а причины инцидента устанавливаются.
— На данный момент электроэнергия и освещение подано на все участки предприятия. На поврежденном участке работниками предприятия, без привлечения сторонних организаций, будут оперативно проведены восстановительные работы. К счастью, это событие существенно не повлияло на работу терминала. Основные технологические линии и сельскохозяйственная продукция не были затронуты огнем. Уже сейчас терминал работает в штатном режиме и никаких перебоев или задержек в работе с нашими партнерами не будет, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаевской области мужчина погиб из-за неосторожности при курении.