Перегрузочный терминал ООО СП «Нибулон» в Николаеве после пожара на ленточном конвейере работает в штатном режиме.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Как известно, вечером 29 декабря на Каботажном спуске в Николаеве произошел масштабный пожар ориентировочной площадью 500 м2.

Сообщается, что пострадавших нет, а причины инцидента устанавливаются.

— На данный момент электроэнергия и освещение подано на все участки предприятия. На поврежденном участке работниками предприятия, без привлечения сторонних организаций, будут оперативно проведены восстановительные работы. К счастью, это событие существенно не повлияло на работу терминала. Основные технологические линии и сельскохозяйственная продукция не были затронуты огнем. Уже сейчас терминал работает в штатном режиме и никаких перебоев или задержек в работе с нашими партнерами не будет, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаевской области мужчина погиб из-за неосторожности при курении.