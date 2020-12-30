Правительство Ирана в среду поручило Министерству дорог и городского развития выплатить по 150 тысяч долларов семьям каждой из жертв крушения самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном в январе этого года.

Об этом пишет «Украинская правда».

Как сообщается, иранское правительство выплатит эти деньги семьям жертв авиакатастрофы без учета их расы и национальности в соответствии с международными нормами.

Поскольку катастрофа произошла 8 января, вице-президент по правовым вопросам предложил правительству выплатить выделенные деньги до начала ее первой годовщины.

— Хотя деньги не могут облегчить боль от инцидента, есть обязательство уважать права людей, - сказал он.

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил в среду государственному телевидению, что окончательный отчет о катастрофе был направлен странам, участвующим в расследовании.

Ранее сообщалось, в Иране завершили расследование катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого над Тегераном в январе 2020 года.

Напомним, Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

Ранее сообщалось, что отдельные родственники погибших пассажиров рейса МАУ PS752, сбитого иранскими военными, подали иск против Ирана в Федеральном суде в Вашингтоне.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.