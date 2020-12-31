Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что городская власть в четверг, 31 декабря обратится в Верховную Раду Украины касательно назначения новых выборов мэра.

Об этом сообщает Укринформ.

— У нас есть 15 дней по закону (с момента смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса, - прим.). Юристы уже готовят соответствующее обращение. Завтра я его подпишу, и оно будет направлено в Верховную Раду. Кстати, 31 декабря — последний день подачи соответствующего заявления», - сказал он.

Игорь Терехов не ответил на вопрос, будет ли баллотироваться на должность мэра.

— Когда будут назначены выборы, тогда вы увидите все — кто будет выдвигаться, как, когда… Спрашиваете, что я думаю о намерении Михаила Добкина баллотироваться на эту должность? А почему я должен думать? Пусть он думает, - добавил он.

Напомним, 61-летний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите, куда был госпитализирован 16 сентября с коронавирусом.

Из-за отказа почек он находился на стопроцентном диализе — искусственном выведении продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма.

По итогам местных выборов 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и был объявлен мэром Харькова без принесения присяги. Он занимал должность городского головы с 2010 года.

Теперь обязанности мэра временно будет исполнять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.