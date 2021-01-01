В Риме сотни птиц погибли в результате массовых новогодних фейерверков.
Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на многочисленные фото- и видеосвидетельства из соцсетей.
Люди начали распространять фото и видео с десятками птиц, преимущественно скворцов, которые попадали мертвыми прямо посреди улиц в разных частях города.
Особенно много таких было около станции Термини, центральной улице Виа Национале и холма Эсквилин.
– На Виа Кавур - полно мертвых птиц из-за фейерверков, но какие-то свиньи все равно это делают, - пишет один из пользователей Twitter.
Люди пишут, что видели буквально «дождь» из мертвых птиц после начала полуночной «канонады» из фейерверков и петард, когда испуганные птицы пытались спастись от громких взрывов.
Скворцы падали на улицы, тротуары и террасы жилых домов.
Напомним, в центре Николаева в результате попадания фейерверка загорелся один из балконов в многоэтажном доме.
|
Ледяной дом – или как пережить зиму в Николаеве при нынешних тарифах?Александр Жолобецкий
|
Шпагат СєнкевичаСтанислав Мартиросов
В Риме сотни птиц погибли в результате массовых новогодних фейерверков.
Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на многочисленные фото- и видеосвидетельства из соцсетей.
Люди начали распространять фото и видео с десятками птиц, преимущественно скворцов, которые попадали мертвыми прямо посреди улиц в разных частях города.
Особенно много таких было около станции Термини, центральной улице Виа Национале и холма Эсквилин.
– На Виа Кавур - полно мертвых птиц из-за фейерверков, но какие-то свиньи все равно это делают, - пишет один из пользователей Twitter.
Люди пишут, что видели буквально «дождь» из мертвых птиц после начала полуночной «канонады» из фейерверков и петард, когда испуганные птицы пытались спастись от громких взрывов.
Скворцы падали на улицы, тротуары и террасы жилых домов.
Напомним, в центре Николаева в результате попадания фейерверка загорелся один из балконов в многоэтажном доме.