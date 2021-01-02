Бывший глава Харьковской ОГА и экс-народный депутат Михаил Добкин собрался баллотироваться в мэры Харькова.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

– Вопреки всем спекуляциям Харьковский горсовет в установленном законом порядке подал обращение к ВР по поводу назначения новых выборов мэра в связи со смертью Кернеса. Так что оттянуть выборы на максимальный срок не получится. И да, Добкин идет в мэры, - говорится в сообщении, которое репостнул Добкин.

Перед этим Добкин опубликовал видео, в котором поздравил с Новым годом и намекнул на свое участие в выборах.

Отметим, что экс-«регионал» Михаил Добкин уже был мэром Харькова в 2006-2010 годах. Впоследствии его заменил Геннадий Кернес, который находился на этом посту до момента своей смерти в декабре 2020 года.

Как стало известно ранее, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной Раде по поводу выборов в Харькове. Он просит назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти Геннадия Кернеса.