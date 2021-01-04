Японское правительство рассматривает возможность введения в Токио и прилегающих префектурах, в частности в Тибе, Канагаве и Сайтаме, режима чрезвычайной ситуации.

Об этом в понедельник, 4 января, заявил премьер-министр страны Йосихиде Суга, пишет Bloomberg.

По словам главы правительства Японии, именно здесь эпидемиологическая ситуация вызывает наибольшее беспокойство, а власть фиксирует беспрецедентные показатели заражений. В связи с этим он призывает жителей избегать лишних прогулок, а также настаивает на том, чтобы местные власти запретили барам и ресторанам работать после 20:00.

Суга назвал ситуацию с COVID-19 «чрезвычайно тяжелой», добавив, что страна готовится к массовой вакцинации от коронавируса, начало которой ожидается в конце февраля.

Ранее японские СМИ сообщали о том, что правительство Японии готовится объявить чрезвычайную ситуацию в Токио и трех прилегающих префектурах с 9 января.

С начала пандемии в Японии коронавирусом заболели 240 954 человека. Из них 3 548 пациентов умерли от осложнений инфекции, тогда как еще 198 486 — вылечились и выписались из медучреждений.

На прошлой неделе в Японии зафиксировали первый случайюжноафриканского штамма коронавируса. Его обнаружили у 30-летней женщины, которая прибыла в Токио из Южно-Африканской Республики.

Напомним, в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса из ЮАР.

В Таиланде и на Кипре зафиксировали первых носителей нового штамма коронавируса