Иран вечером 31 декабря, с пятой попытки, передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ под Тегераном. Далее его должна утвердить Международная организация гражданской авиации (ICAO).

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии «Суспільному».

Он отметил, что сейчас все компетентные органы тщательно изучают проект. В Украины есть 60 дней на то, чтобы внести в отчет замечания и предложения, после чего у Ирана будет еще месяц на его доработку. Отчет обнародуют только после того, как его утвердит совет Международной организации гражданской авиации.

– Рано что-то комментировать по отчету. Есть факт его получения, далее анализ покажет, насколько он нас удовлетворяет с точки зрения объективности и беспристрастности, - добавил Енин.

О факте передачи отчета сообщала и иранская сторона.

– Составили предварительный отчет об обстоятельствах катастрофы, а его окончательный вариант утвержден и передан всем соответствующим сторонам, - сказал посол Ирана в Украине Манучехр Моради.

Ранее сообщалось, в Иране завершили расследование катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого над Тегераном в январе 2020 года.

Напомним, Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

Ранее сообщалось, что отдельные родственники погибших пассажиров рейса МАУ PS752, сбитого иранскими военными, подали иск против Ирана в Федеральном суде в Вашингтоне.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.