Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал дополнительные 4,5 миллиона гривен дохода. Это роялти, которые он получил от «Квартала 95» и «Киностолицей» перед Новым годом.

Об этом свидетельствуют данные из реестра декларации президента, передает Громадське.

Так, ООО «Квартал 95» перечислило президенту 4 миллиона 354 тысяч гривен, а ООО «Киностолицей» — 235 тысяч гривен.

Отметим, что «Квартал 95» — это творческое объединение, занимающееся производством развлекательных программ. Учредителем является нынешний президент Владимир Зеленский. ООО «Киностолицей» входит в группу «Квартал 95».

Роялти — это периодические выплаты продавцу лицензии на право пользования активами, чаще всего правами интеллектуальной собственности.

Напомним, более 40% украинцев, из тех, которые смотрели новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, оценили его положительно, а 21% — отрицательно.

Также напомним, что если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то во втором туре встретились действующий президент Владимир Зеленский и нардеп от «ОПЗЖ» Юрий Бойко.