В Николаевской области одного из руководителей и оперуполномоченного Арбузинской исправительной колонии №83 задержали за вымогательство и получение 13 тысяч гривен взятки.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.
По данным следствия, должностные лица государственного учреждения, используя свое служебное положение, путем вымогательства получили от одного из заключенных неправомерную выгоду в размере 13 тысяч гривен за решение вопроса о его условно-досрочном освобождении.
Должностных лиц задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.
В настоящее время, в рамках уголовного производства по части 3 статье 368 ККК Украины продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств совершения преступления. Кроме этого, указанные лица проверяются на причастность к получению неправомерной выгоды от других заключенных и их родственников.
Задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Николаеве полиция разоблачила на взятке инспектора облэнерго, требовавшего 10 тысяч гривен из-за нарушения правил пользования электросчетчиком.
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В Николаевской области одного из руководителей и оперуполномоченного Арбузинской исправительной колонии №83 задержали за вымогательство и получение 13 тысяч гривен взятки.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.
По данным следствия, должностные лица государственного учреждения, используя свое служебное положение, путем вымогательства получили от одного из заключенных неправомерную выгоду в размере 13 тысяч гривен за решение вопроса о его условно-досрочном освобождении.
Должностных лиц задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.
В настоящее время, в рамках уголовного производства по части 3 статье 368 ККК Украины продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств совершения преступления. Кроме этого, указанные лица проверяются на причастность к получению неправомерной выгоды от других заключенных и их родственников.
Задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Николаеве полиция разоблачила на взятке инспектора облэнерго, требовавшего 10 тысяч гривен из-за нарушения правил пользования электросчетчиком.