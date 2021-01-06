Татьяна Кравчук, глава фракции "Партия Шария" в Николаевском горсовете

Глава фракции «Партия Шария» в Николаевском городском совете Татьяна Кравчук подала декларцию о доходах и имуществе за 2019 год.

Соответствующая декларация была подана 25 декабря 2020 года, сообщают НикВести.

В разделе объектов недвижимости Татьяна Кравчук указала приобретенную за 178 тысяч гривен в 2019 году квартиру площадью 17,7 м2 в Николаеве, а также две квартиры супруга в Николаеве и земельный участок площадью 10 тысяч м2 в селе Петровка Николаевского района, принадлежащий также ее супругу.

У семьи Кравчук нет автомобиля, корпоративных прав и нематериальных активов, ни заработка.

В разделе доходов Татьяна Кравчук указала лишь 10 тысяч 320 гривен страховых выплат от управления социальных выплат и компенсаций Заводского района. Никакого другого дохода ни у нее, ни у ее супруга в 2019 году, судя по декларации, не было.

При этом, указывается, что муж депутата Александр Кравчук хранит наличными 9 тысяч долларов США.

Ранее сообщалось, что секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько задекларировал доходы в размере 10 миллионов 891 тысячи 887 гривен. На банковский счетах и наличными с супругой он хранит 2 миллиона 475 тысяч 212 гривен, 101 тысячу 155 долларов США и 100 тысяч евро.