Артем Ильюк

Лидер фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк раскритиковал решение исполкома повысить цену на питание детей в детсадах и впервые за многие годы сделать платным питание для школьников 1-4 классов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ильюк напомнил, что накануне власть уже повысила тарифы на газ, свет и воду. В нынешних экономических реалиях семьям станет еще сложнее из-за новых платежей за питание детей в школах.

«Это очередные «подарки» от власти к новогодним праздникам. Пока в столице повышают цену на газ, свет и воду, местная власть вместе с мэром добивают горожан еще одним ростом цен и новыми платежами. В этот раз добрались до детей. А ведь еще свежи в памяти «маргариновые» скандалы, которые ничем для городской власти так и не закончились», - написал депутат горсовета.

Решение о введении платы за питание для младшеклассников Артем Ильюк назвал «циничным и мерзким». Также он призвал депутатскую бюджетную комиссию в скором времени найти деньги в городской казне, чтобы питание для детей снова сделать бесплатным.

«Неужели нельзя было городской власти найти средства в бюджете, чтобы, как и в прошлые годы, взять финансирование питания детей на себя? Но нет. Зато нашли деньги на премии чиновникам. И все это они делают, когда страна в кризисе и уже год не может оправиться от пандемии. Как же цинично и мерзко. Команда ОП-ЗЖ потребует от городской власти проведения депутатской проверки организации питания в школах, проверки деятельности КОПа. Призываю членов бюджетной комиссии горсовета в кратчайшие сроки вместе с руководителем гороно найти средства для восстановления бесплатного питания детей», - сообщил Артем Ильюк.

Ранее сообщалось, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях.