Еще действующий президент США Дональд Трамп заявил на митинге его сторонников в Вашингтоне, что ни он, ни его команда «никогда не сдадутся, никогда не уступят».
Об этом сообщает NBC News.
— Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим. Вы не уступаете, когда речь идет о краже, — заявил Дональд Трамп.
Он обвиняет избранного новым президентом Джозефа Байдена в том, что тот мошенническим образом «украл» его победу.
Дональд Трамп выразил уверенность, что в среду Конгресс отменит результаты выборов.
Как сообщалось, в столице США Вашингтоне проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересмотр результатов выборов. Заседание обеих палат Конгресса прервали на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса. Позже протестующие ворвались в здание Сената.
Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Она попросила военных очистить здание Капитолия от протестующих.
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Еще действующий президент США Дональд Трамп заявил на митинге его сторонников в Вашингтоне, что ни он, ни его команда «никогда не сдадутся, никогда не уступят».
Об этом сообщает NBC News.
— Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим. Вы не уступаете, когда речь идет о краже, — заявил Дональд Трамп.
Он обвиняет избранного новым президентом Джозефа Байдена в том, что тот мошенническим образом «украл» его победу.
Дональд Трамп выразил уверенность, что в среду Конгресс отменит результаты выборов.
Как сообщалось, в столице США Вашингтоне проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересмотр результатов выборов. Заседание обеих палат Конгресса прервали на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса. Позже протестующие ворвались в здание Сената.
Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Она попросила военных очистить здание Капитолия от протестующих.