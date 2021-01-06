Еще действующий президент США Дональд Трамп заявил на митинге его сторонников в Вашингтоне, что ни он, ни его команда «никогда не сдадутся, никогда не уступят».

Об этом сообщает NBC News.

— Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим. Вы не уступаете, когда речь идет о краже, — заявил Дональд Трамп.

Он обвиняет избранного новым президентом Джозефа Байдена в том, что тот мошенническим образом «украл» его победу.

Дональд Трамп выразил уверенность, что в среду Конгресс отменит результаты выборов.

Как сообщалось, в столице США Вашингтоне проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересмотр результатов выборов. Заседание обеих палат Конгресса прервали на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса. Позже протестующие ворвались в здание Сената.

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Она попросила военных очистить здание Капитолия от протестующих.