Среди лидеров республиканской партии растет число людей, которые хотели бы досрочного ухода Дональда Трампа с поста президента из-за итогов событий в Вашингтоне.
Об этом сообщает CNN.
— Я думаю, эти события стали шоком для системы. Как после этого он может еще две недели возглавлять страну? — сообщил телеканалу анонимно представитель Республиканской партии.
В то же время, телеканал CBS сообщил, что в администрации президента обсуждают возможность задействовать 25 поправку Конституции, согласно которой президент признается недееспособным.
В таком случае власть в стране на две недели перейдет к вице-президенту Майку Пенсу.
Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил вице-президента Майка Пенса в том, что ему не хватило смелости отклонить голоса выборщиков спорных штатов, несмотря на то, что тот не имеет подобных полномочий.
Как сообщалось, в ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Об одной женщине было известно ранее.
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Среди лидеров республиканской партии растет число людей, которые хотели бы досрочного ухода Дональда Трампа с поста президента из-за итогов событий в Вашингтоне.
Об этом сообщает CNN.
— Я думаю, эти события стали шоком для системы. Как после этого он может еще две недели возглавлять страну? — сообщил телеканалу анонимно представитель Республиканской партии.
В то же время, телеканал CBS сообщил, что в администрации президента обсуждают возможность задействовать 25 поправку Конституции, согласно которой президент признается недееспособным.
В таком случае власть в стране на две недели перейдет к вице-президенту Майку Пенсу.
Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил вице-президента Майка Пенса в том, что ему не хватило смелости отклонить голоса выборщиков спорных штатов, несмотря на то, что тот не имеет подобных полномочий.
Как сообщалось, в ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Об одной женщине было известно ранее.