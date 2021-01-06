Президент США Дональд Трамп обвинил вице-президента Майка Пенса в том, что ему не хватило смелости отклонить голоса выборщиков спорных штатов, несмотря на то, что тот не имеет подобных полномочий.

Об этом он написал в своем Twitter.

— Майку Пенсу не хватило мужества сделать то, что должно было быть сделано, чтобы защитить нашу страну и нашу конституцию, дав штатам шанс сертифицировать скорректированный набор фактов, а не фальсифицированные и неправильные (факты), которые их ранее попросили сертифицировать. США требуют правды! — написал Дональд Трамп.

Ранее Пенс, которого президент Дональд Трамп просил вмешаться в процесс утверждения итогов выборов в конгрессе, заявил, что не будет пытаться не засчитывать голоса выборщиков.

Отметим, что Майк Пенс отписался от страницы Трампа в Twitter.

Напомним, в столице США Вашингтоне проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересмотр результатов выборов. Заседание обеих палат Конгресса прервали на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса. Позже протестующие ворвались в здание Сената.

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Она попросила военных очистить здание Капитолия от протестующих.

Двоих участников протеста, которые прорвались в здание Капитолия, ранили.