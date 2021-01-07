Президент Украины отреагировал на протесты в Вашингтоне на фоне утверждения президентских выборов в США.

Он написал в Twitter в четверг, 7 января, что Украина «осуждает насилие против Конгресса».

— Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет устойчивость старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире, которое в течение нескольких часов после этой ужасной атаки провело историческую сессию, которая подтвердила волю американского народа, — отметил президент.

На штурм Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа уже отреагировал ряд мировых политиков. Сессию восстановили через несколько часов, и Конгресс США 7 января наконец официально утвердил результаты президентских выборов, а Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену.

На фоне беспорядков в США американский Конгресс подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Победу кандидата Джо Байдена утвердили официально.

Формальный «подсчет» голосов коллегии выборщиков, который осуществляется в Конгрессе, является обязательным этапом выборов президента США. Известно, что по результатам голосования коллегии победил Джо Байден, который получил 306 голосов, против 232 голосов за Трампа. Однако перед началом процедуры подсчета сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в том числе ворвались в зал Сената.

Во время беспорядков в Вашингтоне погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит. Она прослужила в американской армии 14 лет.