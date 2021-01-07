Несколько официальных лиц, связанных с командой президента США Дональда Трампа, заявили, что уходят в отставку после захвата Капитолия.

Об этом сообщает DW в четверг, 7 января.

В частности, с поста уходит заместитель советника Трампа по вопросам безопасности Мэтт Поттингер, отвечавший за вопросы, связанные с политикой Вашингтона в отношении Китая и Северной Кореи. По данным американских СМИ, он объяснил это событиями в Капитолии накануне. Вскоре его отставку подтвердил в Twitter советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, который и сам, по данным многочисленных источников CNN, также рассматривает возможность покинуть свой пост.

Кроме того, СNN пишет о намерении заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политической координации Кристофера Лидделла уйти с должности.

В то же время Reuters со ссылкой на источники сообщила об увольнении старшего директора по России и европейских дел Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме - Райана Талли.

Спецпосланник президента США по Северной Ирландии и бывший и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвени сообщил, что покидает свой дипломатический пост в знак протеста.

— Я не могу остаться после вчерашнего, - заявил Мик Малвени в эфире CNBC, добавив, что накануне вечером позвонил госсекретарю Майку Помпео, чтобы сообщить о своей отставке. — Те, кто решил остаться, - а я говорил с некоторыми - решили это сделать, так как боятся, что президент может назначить (на их места - ред.) еого-то еще хуже, - говорит он.

Также покинули должности пресс-секретарь Белого дома по протокольным (социальным) вопросам Анна Кристина Рикки Ничета и заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэттьюс. Последняя заявила, что глубоко обеспокоена штурмом Конгресса.

— Я считала за честь служить в администрации Трампа и гордиться политикой, которую мы проводим. Как человек, который работал в залах Конгресса, я была глубоко обеспокоена тем, что увидела сегодня (6 января - ред.), - отметила Сара Мэттьюс.

Наконец, в отставку также подала руководитель аппарата первой леди США Мелании Трамп - Стефани Гришэм, ранее занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома и директора по связям с общественностью.

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