В США от полученных во время протестов в Конгрессе травм скончался офицер полиции Капитолия Брайан Д. Сикник. Это первая жертва среди правоохранителей.

Об этом пишет TheБабель, ссылаясь на пресс-службу полиции Капитолия.

Офицер Сикник был ранен во время столкновения с протестующими. Он вернулся в свой дивизион и потерял сознание. Его доставили в местную больницу, где он скончался от полученных травм. Смерть будет расследовать департамент столичной полиции.

Как пишет Politico, из-за этих событий двое высокопоставленных чиновников службы безопасности в Конгрессе потеряли работу — сторонники Трампа открыто говорили, что планируют беспорядки в Вашингтоне, но служба безопасности Конгресса на это не реагировала. Глава полиции Капитолия Стивен Сунд уйдет в отставку 16 января, до инаугурации избранного президента Джо Байдена. Также в отставку уйдет сержант по оружию Пол Ирвинг. Его заместитель Дженнифер Хемингуэй возьмет на себя обязанности временного руководителя службы безопасности Сената.

Напомним, на фоне беспорядков в США американский Конгресс подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Победу кандидата Джо Байдена утвердили официально.

Формальный «подсчет» голосов коллегии выборщиков, который осуществляется в Конгрессе, является обязательным этапом выборов президента США. Известно, что по результатам голосования коллегии победил Джо Байден, который получил 306 голосов, против 232 голосов за Трампа. Однако перед началом процедуры подсчета сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в том числе ворвались в зал Сената.

Во время беспорядков в Вашингтоне погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит. Она прослужила в американской армии 14 лет.