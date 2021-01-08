Вокруг американского Капитолия установят забор высотой три метра — планируется, что он простоит не менее месяца. Также количество военных Нацгвардии, охраняющих здание, увеличат до 6500 человек.

Об этом заявил министр Армии США Райана Маккарти на совместной пресс-конференции с мэром Вашингтона Мюриэлем Баузером, пишет Голос Америки.

— Национальная гвардия Армии США сведет вокруг Капитолия 3-метровый непреодолимый забор, который простоит не менее 30 дней, - говорится в сообщении.

По его словам, события 6 января были «ужасным и постыдным днем» в истории США, к тому же чиновники не представляли, что есть возможность прорыва к Капитолию.

Райан Маккартни также сообщил, что Пентагон предоставил необходимые ресурсы в ответ на запрос руководительницы столицы США. Он добавил, что сейчас в Капитолии находятся 850 военных Нацгвардии США, а к выходным их количество в Вашингтоне достигнет 6500 человек.

Напомним, на фоне беспорядков в США американский Конгресс подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Победу кандидата Джо Байдена утвердили официально.

Формальный «подсчет» голосов коллегии выборщиков, который осуществляется в Конгрессе, является обязательным этапом выборов президента США. Известно, что по результатам голосования коллегии победил Джо Байден, который получил 306 голосов, против 232 голосов за Трампа. Однако перед началом процедуры подсчета сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в том числе ворвались в зал Сената.

Во время беспорядков в Вашингтоне погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит. Она прослужила в американской армии 14 лет.