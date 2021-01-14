Избранный президент США Джо Байден считает, что в верхней палате Конгресса США не должны откладывать рассмотрение вопроса об импичменте 45-му президенту Дональду Трампу.
Об этом сообщает телеканал CNN.
— Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами этой страны. Эта страна также остается во власти смертельного вируса и нестабильной экономики.. Слишком много наших соотечественников-американцев слишком долго страдали за последний год, чтобы отложить эту неотложную работу, — заявил Джо Байден.
Напомним, достаточное количество законодателей Палаты представителей США проголосовали за то, чтобы принять резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поставила подпись под статьей об импичменте президента Трампа.
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Избранный президент США Джо Байден считает, что в верхней палате Конгресса США не должны откладывать рассмотрение вопроса об импичменте 45-му президенту Дональду Трампу.
Об этом сообщает телеканал CNN.
— Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами этой страны. Эта страна также остается во власти смертельного вируса и нестабильной экономики.. Слишком много наших соотечественников-американцев слишком долго страдали за последний год, чтобы отложить эту неотложную работу, — заявил Джо Байден.
Напомним, достаточное количество законодателей Палаты представителей США проголосовали за то, чтобы принять резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поставила подпись под статьей об импичменте президента Трампа.