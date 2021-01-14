Избранный президент США Джо Байден считает, что в верхней палате Конгресса США не должны откладывать рассмотрение вопроса об импичменте 45-му президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает телеканал CNN.

— Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами этой страны. Эта страна также остается во власти смертельного вируса и нестабильной экономики.. Слишком много наших соотечественников-американцев слишком долго страдали за последний год, чтобы отложить эту неотложную работу, — заявил Джо Байден.