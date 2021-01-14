Городская власть Нью-Йорка после штурма здания Конгресса США сторонниками Дональда Трампа намерена прекратить деловые отношения с компаниями главы государства.

Об этом сообщает DW.

— В контрактах ясно прописано, что у нас есть право расторгнуть договор, если предприятие, руководство какого-либо предприятия, имеет отношение к криминальной деятельности. Подстрекательство к восстанию против правительства США, очевидно, есть криминальной деятельностью, — заявил мэр Нью-Йорка де Блазио.

Отмечается, что деловая империя Трампа опирается на сотни различных контрактов. С Нью-Йорком у президента США есть контракты об эксплуатации карусели, двух ледовых катков и площадок для гольфа, которые ежегодно приносят компаниям Трампа около 17 миллионов долларов. Нынешний президент известен именно благодаря операциям с недвижимостью в Нью-Йорке.

Однако власти Нью-Йорка объявили о пересмотре контрактов с Трампом после того, как толпа его сторонников 6 января штурмовала здание Капитолия в Вашингтоне, устроив там погром. Заседание Конгресса, где должны были подтвердить победу Байдена на президентских выборах, было сорвано, а депутаты — эвакуированы. В итоге заседание возобновилось, и конгрессмены удостоверили результаты голосования.

Напомним, достаточное количество законодателей Палаты представителей США проголосовали за то, чтобы принять резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поставила подпись под статьей об импичменте президента Трампа.