Сенат Конгресса США может вынести на рассмотрение вопрос о запрете Дональду Трампу вновь баллотироваться на пост президента. Для этого Сенат должен поддержать импичмент Трампу.

Об этом заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, передает РБК.

По его словам, судебный процесс в Сенате может начаться немедленно в случае одобрения лидера республиканцев в верхней палате Конгресса США Митча Макконнелла.

— В Сенате США состоится суд по импичменту, будет голосование по осуждению президента за серьезные преступления и проступки и, если президент будет осужден, состоится голосование о запрете ему баллотироваться снова, - заявил Чак Шумер.

Напомним, достаточное количество законодателей Палаты представителей США проголосовали за то, чтобы принять резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поставила подпись под статьей об импичменте президента Трампа.