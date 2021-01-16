В субботу, 16 января, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении полковника Дмитрия Неведрова начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Соответствующий Указ опубликован на официальном сайте президента.

— Назначить Неведрова Дмитрия Сергеевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области, — говорится в указе.

Отметим, что до своего назначения Дмитрий Неведров работал начальником транспортного управления Главного Управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Слуджбы безопасности Украины.

Напомним, 18 ноября 2020 года Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака.