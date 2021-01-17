В управлении ФСИН по Москве заявили, что оппозиционер Алексей Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

Об этм сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-бюро московского управления Федеральной службы исполнения наказаний

— 17 января в аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.До решения суда (о дальнейшей мере пресечения – прим.) он будет находиться под стражей. Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.

Напомним, в воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В 19:12 по киевскому времени самолет авиакомпании «Победа» рейса 936 из Берлина с Навальным приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», а не во «Внуково», как планировалось раньше.