Председатель Европейского совета Шарль Мишель и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призывают российские власти немедленно освободить задержанного в аэропорту оппозиционера Алексея Навального.

Такие призывы они опубликовали на своих страницах в Twitter.

В частности, Шарль Мишель назвал задержание Алексея Навального недопустимым.

— Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо. Я призываю российские власти немедленно освободить его, - сказал Шарль Мишель.

При этом Жозеп Боррель заявил, что власти России должны должны уважать права Алексея Навального.

— Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация судебной системы недопустима, - сказал Жозеп Боррель.

Напомним, в воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления. В управлении ФСИН по Москве заявили, что оппозиционер Алексей Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.