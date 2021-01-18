Пресс-секретарь Алексея Навального сообщила, что суд по российскому оппозиционеру будет сегодня. Вчера его задержали по прибытию в Россию.

Об этом Кира Ярмыш написала на своей странице в Twitter.

Ранее в пресс-службе Симоновского районного суда Москвы сообщили, что обращение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России об изменении оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу косметологической компании «Ив Роше» рассмотрят 29 января.

— Сказали, что ФСИН должен приехать и привезти материалы для ознакомления, после чего суд будет сегодня. Алексея адвокаты до сих пор не видели. Мы предполагаем, что его могут сейчас куда-то увезти без них, - сообщила пресс-секретарь оппозиционера.

Документ, подтверждающий, что суд над Навальным состоится в 12.30 уже сегодня, опубликовал адвокат Вадим Кобзев.

Напомним, в воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В 19:12 по киевскому времени самолет авиакомпании «Победа» рейса 936 из Берлина с Навальным приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», а не во «Внуково», как планировалось раньше.