Торговые павильоны Чайки-Пелипаса по проспекту Центральному

Главный архитектор Николаева Андрей Цимбал считает, что городской совет не сможет снести остановочный комплекс с пристроенными к нему магазинами на остановке Соборная, так как они являются частной собственностью.

Об этом стало известно сегодня, 18 января, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по земельным вопросам, пишут НикВести.

Отметим, что в ходе заседания на рассмотрение комиссии был вынесен вопрос о продлении фирме «Бизнес-Реал» аренды земельного участка площадью 268 м2 для обслуживания остановочного комплекса по проспекту Центральному 78Д. При этом предыдущий договор аренды был заключен также на 15 лет и закончился 7 июня 2020 года.

Глава комиссии Елена Нестеренко предложила отказать в продлении аренды на такой длительный период времени и отметила, что это может привести к тому, что городской совет при необходимости не сможет снести киоски.

Андрей Цимбал

В ответ на это главный архитектор Николаева Андрей Цимбал заявил, что городской совет и без продления аренды на 15 лет не сможет снести постройки, так как у компании «Бизнес-Реал» оформлено право собственности на недвижимое имущество (остановочный комплекс и киоски). По словам чиновника, городской совет сможет снести, либо выкупить данное имущество через суд.

— Мы и так не сможем снести, там есть права собственности. Там другой порядок. Нам придется доказывать, что объект незаконно получен в собственность, либо придется изымать для общественных нужд. Это сессионный вопрос. Есть порядок, есть закон о принудительном изымании. На моей памяти такое решение не принималось. Когда изымают имущество, перед этим происходит его оценка, выкуп. Имущество мы не сможем просто так снести, — заявил Андрей Цимбал.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Стоит отметить, что согласно данным Министерства юстиции Украины, владельцами фирмы «Бизнес-Реал» являются николаевский бизнесмен Алексей Пелипас, а также его бизнес-партнеры Станислав Савин и Владислав Чайка.

Напомним, в ходе свое визита в Николаев министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскритиковал город за обилие ларьков и киосков. Комментируя заявление министра, Владислав Чайка предложил «дать людям срок» для приведения конструкций в более привлекательный вид. На вышеупомянутой встрече с жителями Ингульского района Владислав Чайка представил свое видение ситуации с киосками в Николаеве. Он считает, что все нужно узаконить, продлив их минимум на год, а «общественные советы» при районных администрациях впоследствие решать, где останутся «будки», а где нет.

Также напомним, что несмотря на то, что большинство разрешений на торговые комплексы были получены, когда мэром Николаева был отец Владислава — Владимир Чайка, сын считает неправильным, когда некоторые предприниматели развивают бизнес, пользуясь родственными связями с представителями власти.