На Крещение на водоёмах Украины будут дежурить почти 2000 спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Уже завтра, 19 января, на водоёмах в каждом регионе Украины будут дежурить спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники. Такие меры проведут во избежание чрезвычайных ситуаций и для безопасности людей, которые захотят искупаться.

Сообщается, что на водоемах страны установили более 600 постов со средствами спасения людей на воде. В этот день на водных объектах от ГСЧС за людьми будут присматривать почти 2000 спасателей и работать 375 единиц техники.

В ГСЧС призывают граждан купаться только в специально отведённых для этого местах под наблюдением спасателей и медиков, а также соблюдать другие правила безопасности.

Напомним, что 15 января в Николаеве группа водолазов обследовала дно акватории реки Ингул в районе Нижней Набережной на наличие предметов, которые могут травмировать людей в ходе крещенских купаний.