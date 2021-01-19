Российский оппозиционный политик Алексей Навальный может получить два с половиной года колонии.

Об этом в эфире Настоящего Времени сообщила адвокат политика Ольга Михайлова, передает Укринформ.

— Срок был назначен три с половиной года. Но в течение почти года Алексей провел под домашним арестом, день за день учитывается, соответственно, это два с половиной года, – сказала она.

Михайлова не исключила, что прокуратура может запросить и больший срок: "Учитывая то, что сегодня произошло в суде, я уже и этому не удивлюсь. Но, конечно, это просто невозможно".

По ее словам, судебное заседание по изменению Навальному условного срока на реальный перенесли на 2 февраля.

— Нам предоставили уведомление о переносе судебного заседания с 29 января на 2 февраля. И было указано, что уведомляется начальник следственного изолятора №1 по городу Москве, что осужденный Навальный должен участвовать в судебном заседании. На самом деле, туда его отвезли или куда-то еще, мы на данный момент не знаем, – отметила адвокат.

Арест Навального на 30 суток она считает незаконным.

— Он направил заявление, мы его направили и в суды, и во ФСИН о том, что он находится на лечении, указали адрес в Германии, по которому он проживал на тот момент. Также предоставили справку из Charité о том, что он сначала находился на лечении, находился в коме 24 дня, через какое-то время был выписан, но проходил курс реабилитации, физиотерапии, там очень жесткий был курс. Эти документы были представлены во ФСИН. Но ФСИН делает вид, что таких документов не было, что они не знали, где с 24 сентября находился Навальный после выписки из Charité. При этом суды направляли повестки на эти назначенные заседания на 20 января, 29 января по германскому адресу проживания Алексея, - сказала Михайлова.

17 января Навальный был задержан в зоне паспортного контроля международного московского аэропорта «Шереметьево». Он возвращался в РФ из Германии, где проходил лечение после отравления веществом группы «Новичок» в конце августа прошлого года в РФ.

18 января Навального увезли в СИЗО «Матросская тишина» из ОВД в Химках, где он пробыл ночь и где состоялся суд, который назначил ему 30 суток ареста.