В среду, 20 января, с Соборной площади начали демонтаж новогодних световых конструкций.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Отметим, что несмотря на то, что новогоднюю елку планировали демонтировать после Крещения, работники так и не начали ее разбирать.
По словам начальника управления культуры Николаевского городского совета Юрия Любарова, елку демонтируют в ближайшие несколько дней.
— Процесс разбора уже начался. Сейчас разбирают световые украшения. Но график работ от меня не зависит. Электрики сначала отключают свет, потом разбирают альпинисты. Елку могут и завтра, и послезавтра убрать, - сказал Юрий Любаров.
Напомним, что устанавливать новогоднюю елку на площади начали еще 7 декабря.
До этого 4 декабря на Соборной площади установили декорации.
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В среду, 20 января, с Соборной площади начали демонтаж новогодних световых конструкций.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Отметим, что несмотря на то, что новогоднюю елку планировали демонтировать после Крещения, работники так и не начали ее разбирать.
По словам начальника управления культуры Николаевского городского совета Юрия Любарова, елку демонтируют в ближайшие несколько дней.
— Процесс разбора уже начался. Сейчас разбирают световые украшения. Но график работ от меня не зависит. Электрики сначала отключают свет, потом разбирают альпинисты. Елку могут и завтра, и послезавтра убрать, - сказал Юрий Любаров.
Напомним, что устанавливать новогоднюю елку на площади начали еще 7 декабря.
До этого 4 декабря на Соборной площади установили декорации.