Киевский апелляционный суд оставил в силе арест бывшего нардепа экс-главы «Укрбуда» Максима Микитася по подозрению в организации похищения адвоката.

Об этом пишет Украинская правда.

Председательствующая судья Татьяна Росик отклонила ходатайство защиты и оставила в силе решение суда первой инстанции.

Отмечается, 31 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека застройщику Максиму Микитасю в виде содержания под стражей до 27 февраля без альтернативы залога.

Напомним, что в начале декабря подозреваемого в причастности к завладению имуществом Нацгвардии экс-нардепа и экс-владельца строительной корпорации «Укрбуд» Максима Микитася отпустили под круглосуточный домашний арест, он пошел на сотрудничество со следствием.

На суде в 2019 году прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко заявил, что Микитась помышлял убить свидетеля и подозреваемого по делу против него.

В конце мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения экс-главе компании «Укрбуд» Максиму Микитасю с домашнего ареста на содержание в СИЗО с альтернативой залога в размере 100 миллионов гривен.

В сентябре Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о новом подозрении бывшему народному депутату Максиму Микитасю в даче взятки за получение тендера на миллиард гривен.