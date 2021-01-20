Киевский апелляционный суд оставил в силе арест бывшего нардепа экс-главы «Укрбуда» Максима Микитася по подозрению в организации похищения адвоката.
Об этом пишет Украинская правда.
Председательствующая судья Татьяна Росик отклонила ходатайство защиты и оставила в силе решение суда первой инстанции.
Отмечается, 31 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека застройщику Максиму Микитасю в виде содержания под стражей до 27 февраля без альтернативы залога.
Напомним, что в начале декабря подозреваемого в причастности к завладению имуществом Нацгвардии экс-нардепа и экс-владельца строительной корпорации «Укрбуд» Максима Микитася отпустили под круглосуточный домашний арест, он пошел на сотрудничество со следствием.
На суде в 2019 году прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко заявил, что Микитась помышлял убить свидетеля и подозреваемого по делу против него.
В конце мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения экс-главе компании «Укрбуд» Максиму Микитасю с домашнего ареста на содержание в СИЗО с альтернативой залога в размере 100 миллионов гривен.
В сентябре Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о новом подозрении бывшему народному депутату Максиму Микитасю в даче взятки за получение тендера на миллиард гривен.
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Киевский апелляционный суд оставил в силе арест бывшего нардепа экс-главы «Укрбуда» Максима Микитася по подозрению в организации похищения адвоката.
Об этом пишет Украинская правда.
Председательствующая судья Татьяна Росик отклонила ходатайство защиты и оставила в силе решение суда первой инстанции.
Отмечается, 31 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека застройщику Максиму Микитасю в виде содержания под стражей до 27 февраля без альтернативы залога.
Напомним, что в начале декабря подозреваемого в причастности к завладению имуществом Нацгвардии экс-нардепа и экс-владельца строительной корпорации «Укрбуд» Максима Микитася отпустили под круглосуточный домашний арест, он пошел на сотрудничество со следствием.
На суде в 2019 году прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко заявил, что Микитась помышлял убить свидетеля и подозреваемого по делу против него.
В конце мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения экс-главе компании «Укрбуд» Максиму Микитасю с домашнего ареста на содержание в СИЗО с альтернативой залога в размере 100 миллионов гривен.
В сентябре Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о новом подозрении бывшему народному депутату Максиму Микитасю в даче взятки за получение тендера на миллиард гривен.