Фракция «Европейская Солидарность» в Верховной Раде Украины внесла проект постановления, которым предлагает вернуть льготную норму до 100 кВт/ч, а также запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

«ЕС» также настаивает на запрете прямого импорта природного газа в Украину из Российской Федерации, пишет пресс-служба политсилы.

Как сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов, документ вносится с целью поддержки малообеспеченных украинцев, а также защиты национальных интересов, стабилизации работы энергетической системы Украины и предупреждения совершения коррупционных действий на рынке электроэнергии.

— Некомпетентная власть Зеленского загнала украинцев в энергетический кризис посреди зимы, полностью провалив подготовку к отопительному сезону. С наступлением морозов, например, оказалось, что в государстве не хватает угля, поэтому «Центрэнерго» просит правительство разрешить веерные отключения, которых украинцы не видели с 90-х годов. Оставить объекты теплогенерации без энергоресурса — такое же преступление, как и когда эта же власть Зеленского оставила врачей беззащитными в первые месяцы эпидемии, — сказал Артур Герасимов.

Он подчеркнул — такая ситуация с топливом произошла впервые за годы независимости, при этом у Владимира Зеленского существенно увеличили тарифы для уязвимых слоев населения и забрали у них субсидии.

— Прежде всего мы внесли законопроект о повышении объема субсидий для защиты наиболее уязвимых слоев населения. Также Кабинет Министров должен безотлагательно вернуть льготный тариф в 90 копеек за первые киловатт 100 киловатт электроэнергии, действовавший в период президентства Порошенко, для всего населения Украины, в том числе в сельской местности, — сказал депутат.

«Европейская Солидарность» также настаивает на запрете импорта электроэнергии из Республики Беларусь и из Российской Федерации. Правительство до 1 февраля должен отчитаться перед Верховной Радой о мерах, принятых с целью объединения электросетей Европейского Союза и Украины.

— Необходимо восстановить надлежащую работу украинских атомных станций. Также необходимо ввести запрет на прямой импорт российского газа, к которому нас толкают марионетки Кремля совместно с представителями действующей власти. Украина с 2015 года слезла с «газовой иглы» Газпрома и получила полную энергетическую независимость. Теперь вполне обоснованы подозрения, что нынешний энергетический кризис — часть масштабного плана к восстановлению прямых поставок голубого топлива из страны-агрессора, — сказал он.

Ранее глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким поддержал протестующих из-за повышения цены на газ для населения.

Так, в пятницу, 15 января, в Николаеве на площади Соборной собрался митинг против повышения тарифов для населения – протестующие требовали снизить цены до уровня 1 января 2014 года и убрать тарифы на транспортировку газа.

Подобные акции протеста накануне прошли в Снигиревке, Баштанке и Первомайске.

После массовых протестов правительство установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр (сейчас тариф составляет от 6,99 до 10,8 гривны). Такая цена будет действовать с 1 февраля и до конца отопительного сезона или до отмены карантина (однако не дольше чем до 31 марта). Кроме того, НКРЭКУ снизила максимальный тариф на распределение (доставки) газа до 1,79 гривны за кубометр.