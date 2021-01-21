Тарифы на тепло и горячую воду в Украине останутся без изменений до конца отопительного сезона. Власти подписали соответствующий меморандум.

О таком договорились правительство и местные власти на совещании 20 января, передает пресс-служба Кабмина.

— Все ветви власти объединились, чтобы защитить людей от неконтролируемого роста тарифов. Мы ценим, что принятое совместно с главами городов решение содержит пункт о неповышении тарифов на отопление и горячую воду для украинцев, - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Решение не повышать тарифы он объяснил поддержкой граждан во время «коронакризиса».

Кроме тарифов, в меморандуме согласовали также реструктуризацию долгов местных теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом» и позволить им заключать годовые договоры с ним по выгодной цене.

В совещании приняли участие члены Ассоциации городов Украины (в частности, мэры Киева, Винницы, Кривого Рога, Мариуполя и Кропивницкого), руководители Минэнергетики и Министерства развития громад и территорий, заместители руководителя Офиса президента, руководитель национального регулятора в сфере тарифов и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и глава «Нафтогаза».

— Нам удалось достичь понимания с центральной властью относительно необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов, - цитирует пресс-служба правительства мэра Киева Виталия Кличко, главу Ассоциации городов Украины.

Шмыгаль поручил министрам и главам НКРЭКУ и «Нафтогаза» до 25 января подать в Кабмин проект соответствующего меморандума.

Ранее глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким поддержал протестующих из-за повышения цены на газ для населения.

Так, в пятницу, 15 января, в Николаеве на площади Соборной собрался митинг против повышения тарифов для населения – протестующие требовали снизить цены до уровня 1 января 2014 года и убрать тарифы на транспортировку газа.

Подобные акции протеста накануне прошли в Снигиревке, Баштанке и Первомайске.

После массовых протестов правительство установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр (сейчас тариф составляет от 6,99 до 10,8 гривны). Такая цена будет действовать с 1 февраля и до конца отопительного сезона или до отмены карантина (однако не дольше чем до 31 марта). Кроме того, НКРЭКУ снизила максимальный тариф на распределение (доставки) газа до 1,79 гривны за кубометр.