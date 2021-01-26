Украина находится на стадии подписания или уже имеет подписанными контракты на более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Вакцин хватит всем желающим на протяжении этого года. У нас сегодня контрактов более чем на 30 млн вакцин фактически на подписании и подписано, — сказал Денис Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что все очереди согласно национального плана вакцинации будут соблюдены, а сама вакцинация начнется в феврале.

— В ближайшее время Украина получит 1 млн доз вакцины. До конца января мы ожидаем то количество вакцины по COVAX… будет первая поставка вакцины от COVAX в объеме от 200 тыс. шт., для того, чтобы начать экстренную немедленную вакцинацию, — добавил Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Украина не может использовать ни одну вакцину от коронавируса, которыми вакцинируют свое население другие государства. Для использования существующих вакцин нужно принять специальный закон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале.