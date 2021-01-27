Директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко считает, что ситуацию вокруг дела о хищении денег на закупке электроэнергии нагнетают политики.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Также Борис Дуденко заявил о том, что нельзя делать выводы только на основании сообщений полиции и СБУ, а все закупки, которое КП проводило, законны и прозрачны.

— На сегодня самое ужасное — это политическое нагнетание и выводы на основании сообщения от полиции и СБУ. И негатив вокруг этого всего — это самое плохое. В октябре Государственная аудиторская служба поставила нам мониторинг закупки электрической энергии НКП «Николаевводоканал». В ноябре мы получили вывод от Госаудитслужбы, что нарушений не выявлено. Хочу сказать, что все закупки электроэнергии происходили в рамках законодательства и правил, установленных на площадке ProZorro. Все дополнительные условия были подписаны в рамках законодательства. Я надеюсь, что следствие будет идти беспристрастно и расставит в конце концов все точки над «і», — сказал Борис Дуденко.

Напомним, в декабре СБУ сообщила, что вместе с полицейскими раскрыла схему присвоения должностными лицами средств коммунального предприятия «Николаевводоканал».

По версии правоохранителей, в 2019-2020 годах руководство предприятия заключило с коммерческими структурами ряд договоров на поставку электроэнергии почти на 240 миллионов гривен. Затем чиновники, нарушая Закон Украины «О рынке электрической энергии» и «О публичных закупках», подписали дополнительные соглашения на невыгодных для коммунального предприятия условиях. По предварительной версии следствия, благодаря этой сделке руководство завладело средствами КП в особо крупных размерах.

Мэр Александр Сенкевич прокомментировал информацию правоохранителей о хищениях на коммунальном предприятии «Николаевводоканал». Он сообщил, что пока что никому из должностных лиц подозрений не вручали.