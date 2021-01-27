Министры иностранных дел стран G7, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также глава дипломатии ЕС выступили с совместным заявлением с требованием освободить российского оппозиционера Алексееве Навального.

Соответствующее заявление опубликовано 26 января на официальном сайте правительства Великобритании, сообщает Европейская правда.

– Мы, министры иностранных дел стран G7... объединились для того, чтобы осудить политически мотивированный арест и заключение под стражу Алексея Навального, - говорится в заявлении.

Главы МИД подчеркивают, что они также «глубоко обеспокоены задержаниями тысяч мирных протестующих и журналистов», и призывают Россию выполнить свои национальные и международные обязательства и освободить тех, кто 23 января был безосновательно задержан за реализацию своего права на мирные собрания.

– Эти события подтверждают, что в России продолжает развиваться негативная тенденция к сокращению пространства, в котором действуют оппозиция, гражданское общество, правозащитники и звучат независимые голоса, - заявили министры стран «Группы семи».

Дипломаты назвали крайне досадным тот факт, что Навальный находится под стражей по обвинению, которое еще в 2017 году было признано Европейским судом по правам человека неправомерным и явно необоснованным.

– Мы, министры иностранных дел стран G7, призываем власти России к безотлагательному и безусловному освобождению Алексея Навального. Россия обязана уважать и гарантировать соблюдение прав человека в соответствии со своими национальными и международными обязательствами, - заявили министры.

Ранее Белый дом призвал российские власти немедленно освободить Навального.