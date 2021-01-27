Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что в России намного больше тех граждан, которые поддерживают Путина, чем тех, кто выступает против него.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на речь спикера Дмитрия Пескова.

– Есть те, кто негативно относится, и есть те, кто поддерживают Путина. И тех, кто поддерживает Путина, их гораздо несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает. Но и те, и другие являются гражданами России, и мы с уважением относимся к точкам зрения и тех и других. Естественно, большинство импонирует больше, - считает Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на протесты выходит небольшое количество тех, кто не поддерживает власть Путина, в то же время, колоссальное количество россиян поддерживает своего президента, не ходит на протесты и голосует за Путина на выборах.

Спикер Путина также добавил, что власть относится крайне негативно к выражению протеста, которое сопровождается разбиванием машин или киданием чем-то в полицейских.

Напомним, утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального.

По всей России были задержаны 3 тысячи 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.

В воскресенье 31 января в более 50 городах России снова объявили акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.