Директор николаевской Нефтебазы Виталий Сенько заявил, что во время захвата предприятия, которое осталось фактически без управления, могла случиться техногенная катастрофа.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, которая прошла сегодня, 27 января, в Николаеве.

Директор Нефтебазы рассказал, что предприятие занимается перевалкой нефтепродуктов с водного, авто и железнодорожного транспорта, потому оборудование находится под круглосуточным контролем сотрудников:

– У нас работает оборудование, оно под давлением. Работает котельная в зимний период времени, очистные сооружения. Работает персонал у нас круглосуточно, без выходных. Постоянно наблюдают за работой всего оборудования. Выгнали всех с вещами и кроме всего прочего в ночь с 25 на 26 декабря эти недалекие захватчики еще и коктейли Молотова изготавливали на территории терминала и складывали их возле проходной (на видео мы все это фиксировали). Вы ж понимаете какого склада ума эти «деятели». И никто не думал о том, что по причине того, что предприятие фактически осталось без управления могла случиться техногенная катастрофа.

По словам Сенько на территории терминала расположен таможенный пост и непонятно, что именно могли пронести или какие действия могли там осуществлять захватчики:

– Вопрос остается открытым. После долгих переговоров мне таки удалось убедить людей, которые захватили предприятие, и нас таки пустили на территорию. Но с полным контролем “сверху”, контролировали каждое наше действие. По каждому вопросу они звонили и согласовывали с непонятными людьми. Они так нам и говорили: «Киев скажет, и мы уйдем». Кто эти люди, которые давали команды? Это вопрос к полиции и прокуратуре. И я очень надеюсь, что в ближайшее время они смогут ответить нам на эти вопросы,- резюмировал Виталий Сенько.

Ранее сообщалось, что на «Нефтебазе» в Николаеве произошел конфликт из-за смены руководства. 30 декабря сообщалось, что Министерство юстиции Украины признало незаконной перерегистрацию собственника частного предприятия на территории Нефтебазы в Николаеве.

Директор николаевской Нефтебазы боится, что дело о попытке захвата предприятия «спустят на тормозах».