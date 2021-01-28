На данный момент Польша закупила 85 млн доз вакцины, одновременно отказавшись от 15 млн доз, срок поставки которых был рассчитан на конец 2021 или начало 2022 года.

Об этом заявил глава Минздрава Польши Адам Недзельский, сообщает радио ZET.

— Мы подписали контракты на 85 млн доз вакцины, что позволит вакцинировать 50 млн человек. Общего количества вакцины, которую мы заказали, хватит на большее количество людей, чем есть поляков (свыше 38 млн — прим.), поэтому каждый может быть в безопасности, — заявил Адам Недзельский.

По его словам, около 50 млн заказанных доз вакцины производства компаний Pfizer i Moderna.

В то же время он признал, что Польша отказалась от покупки еще 15 млн вакцины компаний Pfizer i Modern, поскольку правительство уже заказало вакцину для нужд общества, а сроки поставки этих партий были рассчитанными на конец этого года или начало следующего.

Ранее сообщалось, что Украина находится на стадии подписания или уже имеет подписанными контракты на более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19.