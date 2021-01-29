Украинская сторона после ранения двух бойцов в районе Водяного Донецкой области ввела «режим тишины». Также соответствующую ноту направили миссии ОБСЕ.
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе.
Как сообщалось, что сегодня около 13:00 в результате применения боевиками на Донбассе беспилотника в районе Водяного двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили легкие ранения.
«Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен «режим тишины» и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала разведчика боевиков на Донбассе.
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Украинская сторона после ранения двух бойцов в районе Водяного Донецкой области ввела «режим тишины». Также соответствующую ноту направили миссии ОБСЕ.
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе.
Как сообщалось, что сегодня около 13:00 в результате применения боевиками на Донбассе беспилотника в районе Водяного двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили легкие ранения.
«Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен «режим тишины» и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала разведчика боевиков на Донбассе.