Украинская сторона после ранения двух бойцов в районе Водяного Донецкой области ввела «режим тишины». Также соответствующую ноту направили миссии ОБСЕ.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе.

Как сообщалось, что сегодня около 13:00 в результате применения боевиками на Донбассе беспилотника в районе Водяного двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили легкие ранения.

«Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен «режим тишины» и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.