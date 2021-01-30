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Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что ожидает получения запроса от Верховной Рады относительно необходимых документов для назначения повторных выборов в Харькове.
Об этом Игорь Терехов на пресс-конференции в Харьковском городском совете, передает Укринформ.
— Жду получения от ВР необходимой информации по этому поводу, потому что ко мне ничего не поступало. После письменного запроса документы сразу будут направлены в ВР с целью назначения выборов городского головы. Действуя по закону, я еще 31 декабря 2020 года подал обращение в парламент с просьбой назначить выборы мэра Харькова. Это единственная норма закона, которая сегодня существует. На очередной сессии мы примем к сведению факт смерти Кернеса, — заявил Игорь Терехов.
Игорь Терехов отметил, что о том, что поданы не все документы, а именно, не хватает свидетельства о смерти Кернеса и решения сессии городского совета о принятии этого факта к сведению, он узнал из информации в СМИ со ссылкой на профильный комитет ВР.
Секретарь заверил, что заинтересован в том, чтобы в Харькове как можно скорее появился легитимный мэр.
— Считаю, что городу Харькову нужен легитимный мэр, чтобы у харьковчан появилась стабильность, — отметил Игорь Терехов.
Как стало известно ранее, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной Раде по поводу выборов в Харькове. Он просит назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти Геннадия Кернеса.
Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике «Шарите» от последствий заболевания коронавирусом. Похороны главы Харькова состоялись 23 декабря.
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Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что ожидает получения запроса от Верховной Рады относительно необходимых документов для назначения повторных выборов в Харькове.
Об этом Игорь Терехов на пресс-конференции в Харьковском городском совете, передает Укринформ.
— Жду получения от ВР необходимой информации по этому поводу, потому что ко мне ничего не поступало. После письменного запроса документы сразу будут направлены в ВР с целью назначения выборов городского головы. Действуя по закону, я еще 31 декабря 2020 года подал обращение в парламент с просьбой назначить выборы мэра Харькова. Это единственная норма закона, которая сегодня существует. На очередной сессии мы примем к сведению факт смерти Кернеса, — заявил Игорь Терехов.
Игорь Терехов отметил, что о том, что поданы не все документы, а именно, не хватает свидетельства о смерти Кернеса и решения сессии городского совета о принятии этого факта к сведению, он узнал из информации в СМИ со ссылкой на профильный комитет ВР.
Секретарь заверил, что заинтересован в том, чтобы в Харькове как можно скорее появился легитимный мэр.
— Считаю, что городу Харькову нужен легитимный мэр, чтобы у харьковчан появилась стабильность, — отметил Игорь Терехов.
Как стало известно ранее, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной Раде по поводу выборов в Харькове. Он просит назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти Геннадия Кернеса.
Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике «Шарите» от последствий заболевания коронавирусом. Похороны главы Харькова состоялись 23 декабря.